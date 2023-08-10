Fenerbahçe - Maribor | CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Maribor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Slovenya temsilcisi Maribor'u konuk ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynadığı karşılaşmadan farklı galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Maribor mücadeledesine dair tüm detaylar haberimizde...
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Maribor karşı karşıya geliyor.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Robert Jones
SAAT: 21.00
YAYIN: S Sport Plus
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.
Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.
Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.
Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.
Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
RÖVANŞ MAÇI 17 AĞUSTOS'TA!
Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler.
"KUPA 3'TE" 5. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapıyor.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.