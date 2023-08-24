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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Marina Maljkovic ile yolları ayırdı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Marina Maljkovic ile yolları ayırdı

        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Marina Maljkovic ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 19:48 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:48
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        Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
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        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic'in sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istemesi sonucunda görevine son verildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Marina Maljkovic´in kulübümüz ile 2023-2024 sezonunu da kapsayan kontratı bulunması sebebiyle takımımızın yeni sezon yapılanması ve planlaması kendisi ile birlikte yürütülmüştür. Buna rağmen Marina Maljkovic, 21 Ağustos Pazartesi günü görevinden ayrılmak istediğini haklı bir sebep olmaksızın kulübümüze iletmiştir. Bu doğrultuda sözleşmesi sonlandırılmıştır. Marina Maljkovic´e Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonluğu ile noktalanan 2022-2023 sezonunda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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        Sarı-lacivertli takım, Maljkovic yönetiminde sezonu Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamlamıştı.

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