        Fenerbahçe Medicana, Cizre Belediyespor maçında hükmen galip! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Cizre Belediyespor maçında hükmen galip!

        Fenerbahçe Medicana, Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:54
        Fenerbahçe, Cizre Belediyespor maçında hükmen galip!
        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.

        Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.

