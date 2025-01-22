Fenerbahçe Medicana - Neptunes: 3-0 (MAÇ SONUCU)
CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, gruptaki 6. ve son maçında Fransız ekibi Neptunes'i 3-0 yenip namağlup lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı ve son hafta maçında, Fransız ekibi Neptunes'i 3-0 yendi.
Grubunu namağlup lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, çeyrek finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Salvis Kurtiss (Letonya)
Fenerbahçe Medicana: Vuchkova, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge)
Neptunes: Powell, Jansen, Nilsson, Bennett, Bah, Robinson (Giardino, Ratahiry, Vidaller, Chameaux, Delic, Davai)
Setler: 25-15, 25-13, 25-16
Süre: 66 Dakika (21, 20, 25)