Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri: MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi, ABD ve İran ateşkes planladı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MHP İSTANBUL İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİMHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı" bilgisini paylaştı. KABİNE TOPLANDI: GÜNDEM ORTADOĞU'DAKİ SAVAŞKabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar ele alınacak. Savaşın ekonomiye yansıması masaya yatırılacak. FİDAN, ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜDiplomasi trafiğinden önemli bir haber... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü.ABD VE İRAN ATEŞKES PLANLADIGünün bu öne çıkan başlığının ardından savaş gündemine dönelim. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, ABD ve İran'ın ateşkes planladığını bildirdi. Kaynaklara göre, çatışmaları sona erdirmeye yönelik çerçeve Pakistan tarafından hazırlanarak gece boyunca İran ve ABD ile paylaşıldı. Teklife göre ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak; ardından 15–20 gün içinde daha geniş kapsamlı bir uzlaşma tamamlanacak. Açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Arabuluculara yanıtımızı hazırladık gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır" dedi. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.İRAN: İSTİHBARAT BAŞKANIMIZ ÖLDÜRÜLDÜİsrail ordusu, Tahran ve çevresinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından kullanıldığı ileri sürülen 3 havalimanının vurulduğunu iddia etti. İran Devrim Muhafızları, İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hademi'nin öldürüldüğünü açıkladı.PETROL FİYATI YENİDEN TIRMANIŞA GEÇTİTrump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için süre verip enerji altyapısını bombalamakla tehdit etmesi, petrol fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Brent petrol sabah saatlerinde 109 dolara çıktı.HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN 1 TÜRK GEMİSİ DAHA GEÇTİBu arada yine sabah saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndan bir Türk gemisinin güvenle ayrıldığını duyurdu. Böylece savaşın başlangıcından bu yana 3. gemi de Hürmüz'den geçmiş oldu. Uraloğlu, "Bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimiz için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz" dedi.NEVZAT BAHTİYAR'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİNarin Güran cinayetine ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar için savcı, mütalaasında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.PENALTI KARARI DOĞRU MU?Dün akşam İstanbul'da derbi gecesiydi... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı penaltı golü ile 1-0 mağlup etti. 90+6. dakikada verilen penaltı kararı futbol dünyasında tartışma yarattı. HT Spor'un ulaştığı bilgiye göre, TFF'nin Portekizli hakem hocaları penaltı konusunda Yasin Kol'u haklı buldu.