        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Sultanlar Ligi - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 18-25, 23-25, 21-25'lik setlerle 3-0 yenerek Voleybol Sultanlar Ligi final serisinde 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 19:03 Güncelleme:
        VakıfBank finalde öne geçti!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

        Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

        Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

        Mücadelede ilk set karşılıklı hücumlarla başladı. VakıfBank Boskovic ve Markova etkili olurken, Fenerbahçe Medicana rakibi ile arasındaki farkın fazla açılmasına izin vermedi. Sarı-siyahlı takım, 12-9 öne geçince Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Marcello Abbondanza molaya gitti. VakıfBank, Zehra Güneş'in bloklarıyla etkili olurken sarı-lacivertliler ise servis karşılamakta zorlandı. Son bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, ilk seti 25-18 önde bitirdi.

        İkinci set çekişmeli başladı. VakıfBank'ın yakaladığı 4 sayılık seriye, sarı-lacivertli ekip Fedorovtseva'nın güçlü hücumlarıyla karşılık verdi ve eşitlik sağlandı: 7-7. Karşılıklı sayılar ve uzun rallilerle süren sette Vargas'ın sayısıyla Fenerbahçe Medicana 20-19 öne geçince sarı-siyahlı takım mola aldı. Moladan iyi dönen VakıfBank bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

        Üçüncü sete iyi başlayan taraf VakıfBank oldu. Fenerbahçe Medicana, setin devamında toparlanırken sarı-lacivertlilerin bir pozisyona itirazı sonrasında sahada gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay, kırmızı kart gördü. Zehra Güneş'in servis turunda sarı-siyahlı takım, 4 sayılık seri yakaladı ve 17-12 öne geçti. Üstün mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

        Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gülce Güçtekin, Ana Cristina, Milenkovic, Arelya Karasoy, Ghani, Dicle Nur Babat)

        VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Deniz Uyanık, Cazaute)

        Setler: 18-25, 23-25, 21-25

        Süre: 96 dakika (25, 29, 42)

