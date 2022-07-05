Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe'nin hazırlık maçları

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdürüryor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde hazırlık maçları yapan Sarı Lacivertliler Jorge Jesus önderliğinde 4 hazırlık maçının 3'ünü kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Peki 5. hazırlık maçı Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte detaylar...

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanacak.