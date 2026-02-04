Fenerbahçe'nin 7. Fransız futbolcusu Kante

Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını Lazio'dan bir başka Fransız Matteo Guendouzi'yle güçlendirirken, forvete de Sidiki Cherif takviyesini yapmıştı. Uzun süredir görüşme halinde olunan N'Golo Kante'yle de anlaşmaya varan Fenerbahçe, deneyimli futbolcuyla orta sahasına bir takviye daha yapmış oldu.

Kante, Fenerbahçe tarihinin yedinci Fransız oyuncusu olurken, sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 5 ismin 3'ünün Fransız olması da dikkati çekti.

2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI

Futbola Fransa'nın Suresnes ekibinde başlayıp Boulogne'a transfer olan Kante, burada geçirdiği 3 sezonun ardından Caen'e imza attı. Caen'deki 2 sezonluk performansının ardından Premier Lig ekibi Leicester City'le anlaşmaya varan Kante, 2015-2016 sezonunda yaşanan şampiyonluğun ardından Chelsea'nin yolunu tuttu.

Kante, 2016-2017 sezonunda da Chelsea'de yampiyonluk yaşayarak üst üste 2 sezonda 2 farklı takımda Premier Lig'i kazandı.

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın as oyuncusu olan Kante, milli takımla kupayı kaldırmayı başardı.

Chelsea'de 7 sezon kalan, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Kante, 2023-2024 sezonu başında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibiyle anlaşmaya vardı.

Kante, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'da hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı.

SARAN DÖNEMİNDEKİ 3. FRANSIZ

N'Golo Kante, başkan Sadettin Saran dönemindeki 3. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Saran'dan önce tarihinde 4 Fransız futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif'in ardından Kante'yi de kadrosuna kattı.

İLK FRANSIZ ANELKA Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki ilk Fransız futbolcu Nicolas Anelka oldu. Sarı-lacivertlilere 2004-2005 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilen Anelka, gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin unutulmazları arasına girdi. REKLAM Fenerbahçe, Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

SARAN DÖNEMİNDEKİ 5. TRANSFER Fenerbahçe, N'Golo Kante ile Sadettin Saran başkanlığındaki 5. transferini yaptı. Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı. Saran yönetimi, Musaba'nın ardından sırasıyla Mert Günok, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.