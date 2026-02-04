Habertürk
        Fenerbahçe'nin 7. Fransız futbolcusu Kante

        Fenerbahçe'nin devre arası kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu N'Golo Kante, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki yedinci Fransız futbolcu oldu.

        Giriş: 04.02.2026 - 11:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:38
        F.Bahçe'nin 7. Fransız futbolcusu Kante
        Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını Lazio'dan bir başka Fransız Matteo Guendouzi'yle güçlendirirken, forvete de Sidiki Cherif takviyesini yapmıştı. Uzun süredir görüşme halinde olunan N'Golo Kante'yle de anlaşmaya varan Fenerbahçe, deneyimli futbolcuyla orta sahasına bir takviye daha yapmış oldu.

        Kante, Fenerbahçe tarihinin yedinci Fransız oyuncusu olurken, sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 5 ismin 3'ünün Fransız olması da dikkati çekti.

        2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI

        Futbola Fransa'nın Suresnes ekibinde başlayıp Boulogne'a transfer olan Kante, burada geçirdiği 3 sezonun ardından Caen'e imza attı. Caen'deki 2 sezonluk performansının ardından Premier Lig ekibi Leicester City'le anlaşmaya varan Kante, 2015-2016 sezonunda yaşanan şampiyonluğun ardından Chelsea'nin yolunu tuttu.

        Kante, 2016-2017 sezonunda da Chelsea'de yampiyonluk yaşayarak üst üste 2 sezonda 2 farklı takımda Premier Lig'i kazandı.

        2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın as oyuncusu olan Kante, milli takımla kupayı kaldırmayı başardı.

        Chelsea'de 7 sezon kalan, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Kante, 2023-2024 sezonu başında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibiyle anlaşmaya vardı.

        Kante, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'da hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı.

        SARAN DÖNEMİNDEKİ 3. FRANSIZ

        N'Golo Kante, başkan Sadettin Saran dönemindeki 3. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.

        Saran'dan önce tarihinde 4 Fransız futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif'in ardından Kante'yi de kadrosuna kattı.

        İLK FRANSIZ ANELKA

        Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki ilk Fransız futbolcu Nicolas Anelka oldu.

        Sarı-lacivertlilere 2004-2005 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilen Anelka, gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin unutulmazları arasına girdi.

        Fenerbahçe, Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

        SARAN DÖNEMİNDEKİ 5. TRANSFER

        Fenerbahçe, N'Golo Kante ile Sadettin Saran başkanlığındaki 5. transferini yaptı.

        Olağanüstü seçimli genel kurulda 21 Eylül 2025'te göreve gelen Saran, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Anthony Musaba'ya attırdı.

        Saran yönetimi, Musaba'nın ardından sırasıyla Mert Günok, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

        FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ 208. YABANCI

        Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 208. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

        Sarı-lacivertli formayı giyen yabancı oyuncular şunlar:

        Brezilya (31): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ederson.

        Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

        Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

        Hollanda (8): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba.

        Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo.

        Fransa (7): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif, N'Golo Kante

        Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

        Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

        Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

        Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

        Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas.

        Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

        Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

        İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown

        İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

        Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

        Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

        İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

        İspanya (4): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado, Marco Asensio.

        Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

        Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

        Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

        Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

        Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

        Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

        Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

        Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

        Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

        Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

        Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

        Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

        İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

        Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

        İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

        Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

        Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

        Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

        Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

        Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

        Meksika (2): Diego Reyes, Edson Alvarez.

        Güney Afrika (1): John Moshoeu.

        İsrail (1): Haim Revivo.

        Kosova (1): Vedat Muric.

        Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

        Ekvador (1): Enner Valencia.

        Kongo (1): Marcel Tisserand.

        Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

        Güney Kore (1): Min-jae Kim.

        Sierra Leone (1): Steven Caulker.

        Belçika (1): Michy Batshuayi.

        Norveç (1): Joshua King.

        Kolombiya (1): Jhon Duran

        Mali (1): Dorgeles Nene.

        Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.

