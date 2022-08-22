Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti. Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.