Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, 24 kişilik kadrosunu UEFA'ya gönderdi. Sarı-lacivertlilerde 7 isim kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 23:24 Güncelleme: 03.09.2025 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.

        Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder ise kadroya alınmadı.

        Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:

        İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller