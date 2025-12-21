Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Açıklama geldi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Açıklama geldi!

        PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan futbolcu Joey Veerman ile ilgili konuştu.

        Giriş: 21.12.2025 - 18:51 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:51
        F.Bahçe'nin gündemindeydi: Açıklama geldi!
        Hollanda Ligi'nin 17. haftasında PSV Eindhoven deplasmanda Utrecht'i 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşma sonrası PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Joey Veerman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        62 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Veerman ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

        ''Tabii ki Veerman'ın kalmasını istiyorum. O bizim için önemli ve eşi olmayan bir oyuncu. İyi arkadaşız, onunla birlikte olmak çok güzel. Saha dışında da, saha içinde de. Transferi hakkında Veerman ile konuştum ama ona tavsiye vermeyeceğim. Bu onun kendi kararı. O 17-18 yaşında bir çocuk değil. Bu onun kariyeri. Ailesiyle birlikte bu konuyu iyice düşüneceklerdir. Karar tamamen onlara ait.''

        Peter Bosz'dan Veerman sözleri

        Karşılaşmada 86 dakika oyunda kalan Veerman, ikinci golde asist yapan isim oldu.

        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
