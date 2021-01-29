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Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor
AA

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak. Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

OSAYI-SAMUEL, EROL BULUT'A BAĞLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'in Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer alma durumu bulunuyor. Sarı-lacivertli takımla sadece bir idmana çıkan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcunun, eski takımı Queens Park Rangers'dan hazır gelmesi nedeniyle fiziksel bir eksiğinin bulunmadığı biliniyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda kadroda olması bekleniyor.

VALENCIA SINIRDA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasında sarı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, kart görmesi durumunda Hatay deplasmanına gidemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Valencia'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak Tisserand da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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