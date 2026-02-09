Habertürk
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin namağlup serisi sürüyor!

        Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını 21 maça taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:08 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:08
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi sürüyor!
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

        Sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Talisca'nın 1 golüyle galibiyete uzandı.

        Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u deplasmanda mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri üst üste 2, toplamda 14. galibiyetini elde etti.

        Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 49'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

