Fenerbahçe'nin namağlup serisi sürüyor!
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını 21 maça taşıdı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Talisca'nın 1 golüyle galibiyete uzandı.
Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u deplasmanda mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri üst üste 2, toplamda 14. galibiyetini elde etti.
Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 49'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.