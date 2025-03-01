Fenerbahçe'nin rakibi Rangers çöküşte! Evinde üst üste 3. mağlubiyet...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Glasgow Rangers, İskoçya Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Motherwell'e 2-1 mağlup oldu. Rangers, evinde oynadığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Glasgow Rangers, evinde Motherwell'e 2-1 yenildi.
Rangers karşısında Motherwell'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luke Armstrong ve 30. dakikada Tom Sparrow attı. Rangers'ın tek golü 54. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.
Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rangers, ligde 59 puanda kaldı. Motherwell, 37 puana yükseldi.
RANGERS'TA ÇÖKÜŞ!
Rangers, bu sonucun ardından oynadığı son 5 resmi maçta 3. yenilgisini aldı. İskoç ekibi evinde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Rangers, sonraki haftayı liginde BAY geçecek ve 13 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanşta konuk edecek. Motherwell ise ligde gelecek hafta sahasında St. Mirren le karşı karşıya gelecek.