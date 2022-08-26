Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olurken sürpriz bir eşleşme yaşandı. Kanarya, bu sezon Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elendiği Dinamo Kiev ile aynı gruba düştü. Kanarya'nın diğer rakipleri Rennes ile Larnaca oldu.

JORGE JESUS'UN İSTEDİĞİ OLDU Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün akşam Austria Wien maçının ardından basın toplantısında Dinamo Kiev ile tekrar eşleşmek istediğini söylemişti. Jesus şu ifadeleri kullandı: "Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim."

KADIKÖY'DEKİ MAÇ OLAYLI GEÇMİŞTİ Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanından üstün oyununa rağmen 0-0'la dönmüştü. Ukrayna ekibi ile Kadıköy'de oynanan rövanşta yine oyunun hakimi olan Kanarya'da 53. dakikada İsmail Yüksek kırmızı kart gördü. 57. dakikada Vitali Buyalsky, Kiev'i öne geçirdi. Bu golün ardından bazı taraftarlar Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in lehine tezahürat yaptı. 70'te Enner Valencia penaltı kaçırdı. 88'de Szalai eşitliği sağladı. Normal süre 1-1 tamamlanırken 114'te Karavaev'in golü, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerasını sona erdirdi.