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Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı

Galatasaray’ın yıldızı Zaniolo için Fenerbahçe’nin de devreye girip eski kulübü Roma ile görüştüğü ortaya çıktı. İtalyan takım, aktarılana göre; Zaniolo transferinde önceliği Fenerbahçe’ye verdi. İşte detaylar

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  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Sarı-lacivertli ekip, İtalyan golcüyü transfer etmek için Roma'ya çıkarma yaptı.
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Roma’nın, sarı-lacivertli ekibe transfer için öncelik tanıdığı, ancak İtalyan golcünün maliyetinin Fenerbahçe'ye fazla geldiği aktarıldı
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    İtalyan takım, aktarılana göre; Zaniolo transferinde önceliği Fenerbahçe’ye verdi.
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Ne söylendi?

    Youtube’da yayımlanan Vole programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Zaniolo hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Sarı- lacivertli ekibin Galatasaray’dan önce Zaniolo transferi için devrede olduğunu vurgulayan Çelikler şunları söyledi:
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

     "Ali Koç, Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme ihtimali için Roma başkanını arıyor. 
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Roma başkanı 'Alacaksanız alın, şartlar bu, öncelik sizin' diyor. 
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Selahattin Baki Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle görüşüyor, maliyeti fazla geliyor ve bu transferden vazgeçiliyor."
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Zaniolo, Galatasaray ile çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü atarak kalitesini gösterdi. 
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa karşısındaki tek golünü atan İtalyan forvet, takımını zafere taşıdı. 
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Galatasaray, aldığı bu galibiyetle 1 maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.
  • Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri

    Zaniolo'nun kariyeri

    - Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa kentinde dünyaya geldi. 190 cm boyunda olan golcü oyuncu, sol ayaklı olmasıyla dikkat çekiyor. 

    - Fiorentina’nın genç takımında yetişen Zaniolo’nun babası, eski futbolcu Igor Zaniolo’dur. 

    - 2017 yılında Inter'e giden Zaniolo, Radja Nainggolan'ın Inter'e transfer olmasıyla Davide Santon ile beraber Roma takımına transfer oldu. 

    - Geleceğin en büyük golcülerinden birisi olarak gösterilen İtalyan forvet, 2022-23 sezonun kış transfer döneminde Galatasaray’ın yolunu tuttu.

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