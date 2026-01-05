Fenerbahçe'nin Süper Kupa kadrosunda 8 eksik!

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa yarı final maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu çeşitli sebeplerden kadroda yer almadı.

Takımdan ayrılması beklenen İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Semedo, Edson Alvarez, Archie Brown ve Talisca Adana'ya götürülmedi. Fred ise cezası nedeniyle Süper Kupa'da yok. Fenerbahçe'de ayrıca Afrika Kupası'nda mücadele eden Dorgeles Nene ile En-Nesyri de kadroda yer almıyor.

Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa yarı finalinde yarın akşam 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.