Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz konusunda sabrı taşan Fenerbahçe, transferde rotasını değiştirdi. Bir futbolcunun transferi için resmi açıklama bekleniyor. İki ayrılık gelişmesi de yaşanıyor. Fenerbahçe'de son transfer haberleri burada...