        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı. Sarı-lacivertliler, turnuvada ilk maçında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 21:49 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:49
        İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü!
        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü belli oldu.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

        Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

        Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.

        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:

        24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

        2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

        23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

        6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

        27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

        11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

        22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

