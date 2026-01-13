Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'nin yeni transferi Chris Silva sakatlandı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Chris Silva sakatlandı!

        Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Chris Silva'nın kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin yeni transferi sakatlandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko'nun Gabonlu oyuncusu Chris Silva'nın kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edildi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Chris Silva'nın bugün gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk bölgesinden sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patalma

        Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patalma

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"