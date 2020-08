Topuk Yaylası'nda düzenlenen kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan Sinan, takımın çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Yeni gelecek isimlerle kadronun daha da güçleneceğini vurgulayan Sinan, "Şu an elimizdeki kadro bile bence başarı için yeterli. Bu şampiyonluğa gerçekten çok inanıyorum. Herkes insan ve oyuncu olarak büyük karakter. Bir aile olarak doğru yola girip şampiyonluğa gideceğiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Eski kulübü Galatasaray'la ilgili açıklamalar yapan Sinan, " Fenerbahçe, çok büyük bir camiadır. Başka bir takımda oynadım. Rakip olarak oynadım. Her zaman saygı var. Her zaman olacak" dedi. Lukas Podolski'ye de yanıt veren 26 yaşındaki futbolcu "Lukas Podolski'nin söylediklerini internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır. Saygı duyuyorum. Kendi adıma konuşacak olursam yüzde 100 arkasındayım. Çok doğru bir tercih yaptım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Sinan, "Böyle bir camiada olmayı dört gözle bekliyordum. Takıma geç geldiğim için ekstra antrenmanlar yapıyorum. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Lukas Podolski'nin transferine ilişkin açıklamalarına katılmadığını ve verdiği kararın yüzde yüz arkasında olduğunu anlatan 26 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Emre abiyle 3-4 aydır görüşmelerimiz oldu. Bana Fenerbahçe'nin ne kadar büyük kulüp olduğunu ve ortamının ne kadar keyifli olduğunu anlattı. Başkanımız Ali Koç ve Erol hocaya da teşekkür ediyorum. Bana Fenerbahçe'yi çok güzel anlattılar, benimle ilgili düşüncelerini iyi anladım. Bana inandıkları, güvendikleri için benimle başarılı olmak istediklerini ilettiler."

"BENİM İÇİN TEK MİLLİ TAKIM, TÜRKİYE'DİR"

Sinan Gümüş, A Milli Futbol Takımı'nda oynamak istediğini söyledi.

Türk pasaportu için çok uğraştıklarını ve sürecin sonuna geldiklerini aktaran Sinan, şunları kaydetti:

"Benim için tek milli takım vardır o da Türk Milli Takımı'dır. Sonunda çözmek üzereyiz. Çok uğraştık, o yüzden çok mutluyum. Haftaya yazılı onayı alırsak pasaportu 4 gözle bekliyoruz. Yarın Süper Lig maçı olsaydı büyük ihtimalle hazır olmamış durumda olurdum. Antalya'da son 4 hafta sakatlık yaşamıştım. Tatilde bile çalıştım ama yeterli olmuyor. Takım idmanı farklı. 1-2 hafta sonra yüzde yüzüme gelirim inşallah."

"YEDEK OLARAK GELMEDİM"

Sinan Gümüş, Fenerbahçe'ye yedek kalmak için gelmediğini dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin büyük camia olduğunu anlatan Sinan, "Fenerbahçe'de hedef her zaman bellidir. Şampiyon olmak ve kupalar kazanmak. Buradan da Fenerbahçe ile milli takıma gitmek. Sonra Fenerbahçe'ye para kazandırıp buradan gitmek." diye konuştu.

Ligin 21 takımla oynanacak olması sebebiyle iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Sinan Gümüş, "Açıkçası ben Fenerbahçe'ye yedek oyuncu olarak gelmedim. Kesinlikle formayı kapmak ve kimseye vermek istemiyorum. Gol, asist hedeflerim var ama önemli olan takımın kazanması. Önemli olan 3 puan ama 3 puanda katkım olursa çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Erol Bulut'un kendisine çok yardımcı olduğunu da aktaran Sinan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftar bana her zaman güvensin. İnşallah gollerimle onları mutlu ederim ve sezon sonu inşallah güzel bir şampiyonluk kutlaması yaparız. Ferdi'yi önceden de izledim, çok kaliteli bir oyuncu. Geçen sene 20'den fazla maça çıktı. Türkiye'de önemli olan istikrarlı olmak. Onda onu görüyorum. Ferdi'yi rakip olarak görmüyorum, o benim kardeşim gibi. Kim daha iyi performans sergiler, kim hak ederse o oynasın."

Sinan Gümüş, basın toplantısının ardından 29 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.