        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Nottingham Forest hazırlıklarına başladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Nottingham Forest hazırlıklarına başladı

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 15:13 Güncelleme: 17.02.2026 - 15:13
        Fenerbahçe, N. Forest hazırlıklarına başladı
        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

        Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

        VINCENZO MONTELLA İDMANI TAKİP ETTİ

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izledi.

        Montella, Domenico Tedesco ve futbolcularla da bir araya gelerek sohbet etti.

        Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

