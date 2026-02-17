Canlı
        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının hakemi belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:58
        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi de belli oldu.

        Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Anojen Kanagasingam olacak.

        Mücadelede VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli görev yapacak.

