        Fenerbahçe Opet: 84 - Çimsa ÇBK Mersin: 66 | MAÇ SONUCU (Türkiye Kupası'nda ilk finalist F.Bahçe) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 84 - Çimsa ÇBK Mersin: 66 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde, Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı sarı-lacivertliler 84-66 kazanarak finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.01.2026 - 19:00 Güncelleme: 09.01.2026 - 22:12
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist F.Bahçe!
        Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek adını finale yazdırdı.

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Turgut Işık Mesut Öztürk, Yarkın Keskin

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Meesseman 10, McCowan 2, McBride 10, Allemand 8, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 12, Alperi Onar, Rupert 14, Tuana Vural 2, Meltem Avcı Yılmaz

        Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 7, Burke 17, Esra Ural Topuz, Vanloo 8, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 5, Sventoraite 3, Geiselsoder 11, Eslem Güler

        1. Periyot: 22-13

        Devre: 36-41

        3. Periyot: 61-51

