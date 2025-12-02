Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya!

Türk kadın basketbolunun Avrupa'daki gururu olan iki takım Fenerbahçe Opet ve Çimsa ÇBK Mersin, son yıllarda uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Kadınlar EuroLeague’de hem şampiyonluk hem de final başarılarıyla adından söz ettiren bu iki takım, Türkiye’de sezonun en prestijli kupalarından biri için parkede buluşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Opet, kadın basketbolunda Avrupa’nın en güçlü ekiplerinden biri olduğunu yıllardır kanıtlıyor. 2011–2012’den 2024-2025’e uzanan süreçte Kadınlar EuroLeague’de iki kez dördüncülük (2011–2012, 2014–2015), üç kez üçüncülük (2015–2016, 2020–2021, 2024–2025) elde eden sarı-lacivertliler; ayrıca dört sezonda da Avrupa ikincisi oldu (2012–2013,2013–2014, 2016–2017, 2021–2022). Son dönemde ise tarihe geçen bir başarı serisi yakalayarak 2022–2023 ve 2023–2024 sezonlarında üst üste EuroLeague Women şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca 2023–2024 sezonunda kazanılan FIBA Kadınlar Süper Kupa ile kulübün Avrupa’daki hakimiyetini güçlendirdirdi.

Çimsa ÇBK Mersin ise Avrupa sahnesinde hızlı ve etkileyici bir yükseliş göstererek kısa sürede zirve yarışının vazgeçilmez takımlarından oldu. Mersin temsilcisi, 2022–2023 ve 2024– 2025 sezonlarında Kadınlar EuroLeague’de final oynayarak iki kez Avrupa ikinciliği elde etti. Bu başarılarla Çimsa ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunun gücünü artıran önemli bir takım hâline geldi.

Türkiye’nin Avrupa’daki iki dev temsilcisi, kupa mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet ile sezonun ikincisi ve Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin bu yıl 30. ’su düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda mücadele edecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.