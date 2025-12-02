Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya!

        Fenerbahçe Opet ve Çimsa ÇBK Mersin, EuroLeague'deki başarılarıyla Türk kadın basketbolunun Avrupa'daki gururu olurken, şimdi Türkiye'de sezonun en prestijli kupalarından biri için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet ile sezonun ikincisi ve Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin bu yıl 30. 'su düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda mücadele edecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk kadın basketbolunun Avrupa'daki gururu olan iki takım Fenerbahçe Opet ve Çimsa ÇBK Mersin, son yıllarda uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Kadınlar EuroLeague’de hem şampiyonluk hem de final başarılarıyla adından söz ettiren bu iki takım, Türkiye’de sezonun en prestijli kupalarından biri için parkede buluşmaya hazırlanıyor.

        Fenerbahçe Opet, kadın basketbolunda Avrupa’nın en güçlü ekiplerinden biri olduğunu yıllardır kanıtlıyor. 2011–2012’den 2024-2025’e uzanan süreçte Kadınlar EuroLeague’de iki kez dördüncülük (2011–2012, 2014–2015), üç kez üçüncülük (2015–2016, 2020–2021, 2024–2025) elde eden sarı-lacivertliler; ayrıca dört sezonda da Avrupa ikincisi oldu (2012–2013,2013–2014, 2016–2017, 2021–2022). Son dönemde ise tarihe geçen bir başarı serisi yakalayarak 2022–2023 ve 2023–2024 sezonlarında üst üste EuroLeague Women şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca 2023–2024 sezonunda kazanılan FIBA Kadınlar Süper Kupa ile kulübün Avrupa’daki hakimiyetini güçlendirdirdi.

        REKLAM

        Çimsa ÇBK Mersin ise Avrupa sahnesinde hızlı ve etkileyici bir yükseliş göstererek kısa sürede zirve yarışının vazgeçilmez takımlarından oldu. Mersin temsilcisi, 2022–2023 ve 2024– 2025 sezonlarında Kadınlar EuroLeague’de final oynayarak iki kez Avrupa ikinciliği elde etti. Bu başarılarla Çimsa ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunun gücünü artıran önemli bir takım hâline geldi.

        Türkiye’nin Avrupa’daki iki dev temsilcisi, kupa mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet ile sezonun ikincisi ve Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin bu yıl 30. ’su düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda mücadele edecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı