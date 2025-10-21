Fenerbahçe Opet'in konuğu Olympiakos
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Giriş: 21.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:51
FIBA Avrupa Ligi C Grubu 3.haftasında Fenerbahçe Opet, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk iki haftasında Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i de 75-72 yendi.
Olympiakos ise Valencia Basket'e 97-74 yenilirken, DVTK Huntherm'i de 69-57 mağlup etti.
