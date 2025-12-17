Habertürk
        Fenerbahçe Opet'in rakibi Casademont Zaragoza - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet'in rakibi Casademont Zaragoza

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya ekibi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak

        Giriş: 17.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:43
        Fenerbahçe Opet'in rakibi Zaragoza
        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur ikinci maçında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

        Pabellon Principe Felipe'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Organizasyonda ilk turda C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-lacivertli takım, turdaki ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Umana Reyer'i 96-48 mağlup etti.

        Casademont Zaragoza ise İspanya'nın Valencia Basket ekibini 70-63 yenerek ikinci tura galibiyetle başladı.

