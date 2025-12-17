Fenerbahçe Opet'in rakibi Casademont Zaragoza
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya ekibi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur ikinci maçında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda mücadele edecek.
Pabellon Principe Felipe'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Organizasyonda ilk turda C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-lacivertli takım, turdaki ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Umana Reyer'i 96-48 mağlup etti.
Casademont Zaragoza ise İspanya'nın Valencia Basket ekibini 70-63 yenerek ikinci tura galibiyetle başladı.