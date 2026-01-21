Habertürk
        Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanında! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanında!

        FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 4. haftasında Fenerbahçe Opet,⁠ yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:25 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:25
        Fenerbahçe Opet, İtalya deplasmanında!
        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

        Grupta daha önce play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Opet, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

        Umana Reyer ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.

        Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında Fransa'nın Basket Landes ekibine deplasmanda 80-61 yenilmişti.

