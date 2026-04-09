        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet'te Miguel Mendez: EuroLeague kolay değil! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet'te Miguel Mendez: EuroLeague kolay değil!

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan ve Zaragoza'da düzenlenecek Kadınlar EuroLeague Altılı Final organizasyonuna katılan Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ve Fenerbahçe oyuncusu Emma Meesseman; HT Spor'un sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 19:39 Güncelleme:
        HT Spor'a konuştu: EuroLeague kolay değil

        Fenerbahçe Opet başantrenörü Miguel Mendez, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ve Fenerbahçe oyuncusu Emma Meesseman, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "EUROLEAGUE KOLAY DEĞİL"

        İnsanlar şunu bilmeli; EuroLeague kolay değil, kolay olmayacağını söylemek istiyorum. Yarı finalde de kaybedilebilir. Ama bunun bize ayrıca baskı olacağını düşünmüyorum. Bu bizim tarihimizde var; Fenerbahçe’de her zaman baskı altında oynayabilecek kaliteye sahiptirler. Bizim böyle oyuncularımız var.

        "BASKI ALTINDA HİSSETMEYECEĞİZ"

        Çok fazla maç yapıyoruz. Baskı altında olduğumuzu hissettiğimiz anlar da oluyor. Ama biz Fenerbahçe’yiz, baskı altında hissetmeyeceğiz. Bu, Fenerbahçe’nin tarihinde olan bir şey. Geçen 6 ay çok zor bir sezon geçirdik. Biz her zaman odaklı bir şekilde devam ediyoruz. Üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz.

        "HER MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

        Biz maç seçmiyoruz. Her maç bizim için önemli. Önümüzde hangi maç olursa olsun, ister lig ister EuroLeague, her maç bizim için önemli. Ve hepsine odaklanmış bir şekilde hazırlanıyoruz. Maç seçmeden kazanmak.

        UFUK ŞANSAL: MOTİVASYON OLARAK EN ÜST SEVİYEDEYİZ

        Şu anda motivasyon olarak en üst seviyedeyiz. Galatasaray ile oynadığımız maçta da görmüşsünüzdür; özellikle Türk oyuncularımızın formlarında artan bir grafik vardı. Herkeste bir heyecan var, tatlı bir heyecan var. 3. kez EuroLeague kupasını buraya getirdiğimiz için… Olursa benim de ilk EuroLeague kupam olacak.

        "BU TAKIM KOLAY KOLAY YENİLMEZ"

        Çok güzel bir aile. Bütün sezon boyunca, birbirleriyle kol kola, omuz omuza bu başarıya giden yolda beraberlerdi. Aralarındaki arkadaşlık da üst düzeyde. Bu takımın kolay kolay kaybedeceğini, yenileceğini düşünmüyorum.

        EMMA MEESSEMAN: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ

        Fenerbahçe olmak zaten devamında başarıyı gerektirir. Üzerimizde bir baskı var mı? Var. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bunun için de hazırız. Önümüzdeki hafta en zor maçlarımızdan birini oynayacağız. Üzerimizdeki baskıyı kırabiliriz. Çünkü Fenerbahçe’de oynuyoruz. Fenerbahçe’nin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz.

        "ÖYLE ZAMANLAR OLDU Kİ..."

        Özellikle şu ana kadar sakatlıklarımız vardı. Öyle zamanlar oldu ki hazırlanmak için yeterli zamanı bulamadık. Valencia ve Zaragoza maçları zordu. Ama bir taraftan takımlar bize karşı fazlasıyla iyi hazırlanıyorlar. Bu da bizi bir taraftan perçinlemiş oluyor.

