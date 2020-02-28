Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Çeyrek finallerin ilk maçları 11 Mart'ta, ikinci karşılaşmaları ise 18 Mart'ta yapılacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabakalar ise 25 Mart'ta oynanacak.

Öte yandan, organizasyonda yer alan bir diğer Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ise A Grubu'nu 7. sırada bitirerek elenmişti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - BLMA (Fransa)

LDLC Asvel (Fransa) - Nadezhda (Rusya)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Famila Schio (İtalya)

Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket (Fransa)