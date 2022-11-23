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Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

Liglere 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken, kulüpler bu süreçte hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe İstanbul'da dostluk turnuvası kapsamında La Liga takımlarından Villarreal CF ve Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, ilk dostluk maçında Rayo Vallecano ile mücadele edecek. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken, maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündeminde. İşte maç hakkında merak edilenler...

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  • Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, ne kadar?

    İstanbul'da düzenlenecek dostluk turnuvası kapsamında La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile karşılaşacak Fenerbahçe, Dünya Kupası arasını hazırlık maçları ile değerlendiriyor. Karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, ne kadar? İşte detaylar...
  • Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, ne kadar?

    FENERBAHÇE RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Rayo Vallecano karşılaşması 30 Kasım Çarşamba saat 20:00'da Ülker Stadyumu'nda  oynanacak.

     
  • Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, ne kadar?

    FENERBAHÇE RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, ne kadar?

    FENERBAHÇE RAYO VALLECANO BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?

    23.11.2022 Çarşamba günü saat 15.45 itibarıyla 2022-2023 sezonu kombine sahiplerine (24 saat süreyle kombine sahipleri sadece kendi koltuklarını satın alabileceklerdir.),

     

    24.11.2022 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (4 adet bilet),

     

    25.11.2022 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (2 adet bilet),

     

    26.11.2022 Cumartesi günü saat 15.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

     

    Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

     

    Bilet fiyatları şöyle:

     

    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL

    Maraton Alt E Blok: 600 TL

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