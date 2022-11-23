İstanbul'da düzenlenecek dostluk turnuvası kapsamında La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile karşılaşacak Fenerbahçe, Dünya Kupası arasını hazırlık maçları ile değerlendiriyor. Karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken, maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda? Biletler satışa çıktı mı, ne kadar? İşte detaylar...