STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Novak Simovic

SAAT: 19.45

YAYIN: Exxen FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Willian Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro RENNES: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti. KAZANIRSA LİDER Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek. Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

AVRUPA KUPALARINDA 251. MAÇ Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 320 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 362 gol gördü.