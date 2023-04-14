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Fenerbahçe Schio basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLegue Final Four

Euroleague Kadınlar Final Four heyecanı bugün başlıyor. Ülkemizi bu yıl ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile birlikte temsil edecek olan Fenerbahçe Alagöz Holding, yarı final maçında güçlü İtalyan ekibi Famila Schio karşısında final arıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Schio basketbol maçı ile ilgili tüm bilgiler...

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  • Fenerbahçe Famila Schio kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLegue Final Four

    Fenerbahçe Alagöz Holding Famila Schio maçı için geri sayım başlamış durumda. Çekya’nın başkenti Prag’da oynanacak EuroLeague Kadınlar Final Four ilk maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Fenerbahçe Famila Schio kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLegue Final Four

    FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING FAMILIA SCHIO MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Alagöz Holding Famila Schio maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.
  • Fenerbahçe Famila Schio kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLegue Final Four

    FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING FAMILIA SCHIO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Alagöz Holding Famila Schio maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    TRT SPOR CANLI YAYIN
  • Fenerbahçe Famila Schio kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLegue Final Four

    FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING TAKIM KADROSU

    Courtney Vandersloot - Oyun Kurucu

    Merve Aydın - Oyun Kurucu

    Olcay Çakır Turgut - Oyun Kurucu

    Alina Iagupova - Şutör Gard

    Alperi Onar - Şutör Gard

    Doğa Adıcan - Şutör Gard

    Kayla McBride - Şutör Gard

    İdil Saçalır - Kısa Forvet

    Manolya Kurtulmuş - Kısa Forvet
  • Fenerbahçe Famila Schio kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLegue Final Four

    Breanna Stewart - Uzun Forvet

    Mina Djordjevic - Uzun Forvet

    Ivana Raca - Uzun Forvet

    Satou Sabally - Uzun Forvet

    Selin Rachel Gül - Uzun Forvet

    Emma Meesseman - Pivot

    Gizem Başaran Turan - Pivot

    Kiah Stokes - Pivot

    Elif İstanbulluoğlu - Pivot

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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