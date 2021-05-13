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Fenerbahçe seçim tarihini duyurdu!

Fenerbahçe, olağan seçimli genel kurul toplantısının 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde 10.30'da, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran 2021 tarihinde Ülker Stadı'nda 10.30'da yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe seçim tarihini duyurdu!

Fenerbahçe Kulübünde olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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