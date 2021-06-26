Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bugün başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yapılacak. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, seçime tek aday olarak giriyor. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.

Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'den sonra da oylarını kullanabilecek. Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor.

ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ OLACAK

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için üyelerden oy isteyecek. Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Fenerbahçe'de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde tek aday Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi önceki gece açıklandı. Eski yöneticilerden Ömer Temelli ile Ahmet Ketenci yeni yönetim listesinde yer alırken; Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman ve Metin Sipahioğlu ile yol ayrımına gidildi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş da yeni dönem için yedek üyeler arasında yer aldı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

ASİL ÜYELER: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

YEDEK ÜYELER: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

YÖNETİM KURULU VE DİĞER KURULLAR DA SEÇİLECEK

Kongrenin ikinci gününde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçilecek. Başkanın yanı sıra yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçiminin ardından seçim sonuçları açıklanacak.

ADAYLIĞINI DUYURAN EYÜP YEŞİLYURT SEÇİME GİREMİYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt, seçme giremedi. Gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini açıklayan Yeşilyurt'un yanı sıra aday olacağını duyuran Engin Verel de dün bu kararından vazgeçtiğini bildirmişti.

OY KULLANMA HAKKI 29 BİN 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti. Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

KONGRENİN İLK GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

- Genel Kurul Divan Kurulu Başkanlığı'na Vefa Küçük, oy birliği ile seçildi.

- 2019 ile 2020 yılları yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu.

- Ali Koç'un 380 kongre üyesinin imzalarının bulunduğu başkanlığa adaylık başvurusu, genel kurul divan başkanlığına sunuldu.

- Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyetleri, oy birliğiyle ibra edildi. Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinin ardından tribünde yer alan kongre üyeleri "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon." tezahüratında bulundu.

- Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 2021 yılı bütçesi ve borçlanma ihtiyacı kabul edildi. Ayrıca denetim kurulu, 1 Ocak-30 Nisan tarihlerindeki faaliyetleri dolayısıyla ibra edildi.

- Fenerbahçe'nin yıllık üyelik aidatı, oy çokluğuyla 50 liradan 500 liraya yükseltildi.

- Fenerbahçe kongresinde 16. madde (gayrimenkul alımı yapılması/satılması) oy çokluğuyla kabul edildi.

- Ayrıca sarı-lacivertli kulüpte e-spor, kadın futbol takımı ve paralimpik spor şubelerinin açılması kabul edildi.