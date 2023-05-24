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Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak. 9 yıllık kupa özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe ile üst üste ikinci kez kupayı kazanmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. İki takım 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. 
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İşte Jorge Jesus'un Sivasspor karşısında muhtemel 11'i:
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İrfan Can Eğribayat
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Samet Akaydin
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Attila Szalai
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Luan Peres
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Willian Arao
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Miha Zajc
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Arda Güler
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İrfan Can Kahveci
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Enner Valencia
  • Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Michy Batshuayi

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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