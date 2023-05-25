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Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında ağırladığı Sivasspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin Sivasspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

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  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe eşleşmenin dördüncü devresinde nihayet büyük takım davranışı gösterdi, tempoyu gerektiği gibi artırdı, dengeyi bozan golü de Ferdi’nin önce olgunlaştırdığı, sonunda da bitirdiği atakla buldu. 1-0’dan sonra Sivasspor haliyle blok halinde kalesinin önüne set çekmekten vazgeçti, bir miktar öne çıkıp baskı aradı ki bu da Fenerbahçe’ye farkı artırma fırsatları tanıdı. Ve bu 45’teki etkili oyunuyla final biletini aldı sarı lacivertliler. Fenerbahçe’de Szalai’nin uzun isabetli paslarıyla, Valencia’nın da kritik pozisyonlarda defansif katkısıyla dikkat çektikleri bir maç oldu bu.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Gürcan Bilgiç (Sabah): İki lig maçında öne geçtiği halde kalan dakikaları yönetemeyerek puan kaybetmişti Fenerbahçe. Bu kez skora oynamayı hiç düşünmeden beraberlik bozulmamış gibi devam ettiler. Kendi şovlarını, şut opsiyonlarını arayanlar oldu. Seyircinin keyfinin peşine düştüler, o heyecanlı gürültünün kendileri için özel olmasını seçtiler. Final taraftarı için bu iniş – çıkışlı sezonda iddianın devam etmesi demek. Haziran'ın ateşi "harlı" yanıyor sarı – lacivertli taraftar.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Ercan Güven (Milliyet): Dile kolay… Tam on sezondur Sarı-Lacivert bayrakları rüzgarla yıkayarak caddelerde Fenerbahçe Marşı söylemek yerine, üzgün ve mahcup şekilde “Bir Kupam Bile Yok” şarkısı mırıldanan Fenerbahçe, nihayet bir kupanın kulpundan tuttu. Hem de geçen sezonun Türkiye Kupası sahibi Sivasspor’u eleyerek finale çıktı. Henüz “Şeytan’ın Bacağını Kıramadı” ama “çatlatmıştır” muhtemelen! Lig şampiyonluğunun hayalini bile kurmak zorken Avrupa’ya yan kapı açan Kupa şansı, ziyafet değil ama Fenerbahçelinin midesini bastırır bir yandan.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Serdar Ali Çelikler (Habertürk): Uzun süre sonra ilk kez bir futbol finali görülecek. Orada da kupayla dönülürse ve ligde 2. bitirilirse Avrupa'da da son 16 oynandığı hesap edilir; kadro kalitesi de göz önüne alındığında başarılı bir sezon geçirilmiş sayılır. JJ de bunu biliyor. Kupasız ayrılmak istemeyecektir. Kupayı kazanmak adına en mühim engel zor bir rakip olan Sivas'ı geçmek gerekiyordu. 44. ve 45. dakikalardaki 2 yarım pozisyon hariç Sivas'a hiç pozisyon vermeyen; 3 gol bulup 2 de iyi pozisyonda golleri kaçıran Fenerbahçe, baştan sona üstün oynadığı maçı kazanarak işi gördü. Trabzonspor maçı sonrası uzun süredir görmediğimiz 'rahat' bir galibiyetle daha maçı bitirdiler.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Final çok önemli. Muhtemelen rakip Başakşehir olacak. Oradan alınacak bir kupa ağustosta bize bir Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali izletecek. "İşte size fırsat, bu sezonu bir kupayla kapatın, diğer bir kupayla da yeni sezonu açın" denebilecek bir durum. Bunun prim karşılıkları da olmalı elbet. Bakalım bu fırsatın ilkini, bu sezonun en önemli maçını, oyuncu grubu ve JJ nasıl değerlendirecek.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    İlker Yağcıoğlu (Takvim): Fenerbahçe, yarı finalin rövanşında Kadıköy'de Sivasspor'u çok rahat ve iyi bir oyun sonrasında saf dışı bıraktı ve finale yükseldi. İlk devrenin son 5 dakikası hariç kaleci İrfan Can'ı neredeyse görmediğimiz bir oyun oynandı. Defansif yönden son derece iyi bir maç çıkardılar. Buna karşın ofansta da Sivas'ın çok eleştirilen kalecisi Ali Şaşal bu kadar başarılı bir maç oynamasa ve biraz da şans yanlarında olsa Fenerbahçe maç çok rahat 4-5 farklı bitebilirdi.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Engin Verel (Akşam): Batshuayi'nin ilk vuruşu ilginç bir şekilde kalecinin bacak arasından geçip, üst direkten geri gelse de Fenerbahçeli oyuncular şanssızlığı da yenmekte kararlıydı. Pozisyonda en çok emeği olan Ferdi'nin önüne topun düşmesi ve golü onun atması da burada vurgulamam gereken ilginç bir detaydı. Böyle maçlar baskın tarafın ilk golü bulması durumunda, o takımın lehine çözülür. Dün de öyle oldu. Batshuayi'nin Sivas'in plakası olan 58'de gol atması, finalin de habercisiydi. Bence bu gol Sivasspor'un gardını tamamen düşürdü ve final biletini getiren goldü. Sonrası pastanın kreması oldu.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe yıllar sonra kupada finale kalmayı başardı. Oyuna ağırlığını koyan iki isim vardı. Ferdi ve Arda. Ferdi her maç iyi futbol oynuyor. Aldığı topları olumlu kullanması, takımı atağa taşıması taraftarı da heyecanlandırıyor. Arda ise çok yetenekli. Attığı çalımlar, paslar modern futboldan izlenimler olarak dikkat çekti. Bu iki isim takımı sırtlayarak galibiyette büyük pay sahibi oldular.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Karşılaşmanın bir başka başarılı ismi ise Arao’ydu. Sivas ataklarını durduran, iyi toplar kapan, hatasız oynayan Arao performansını üst düzeye taşıdı. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Kupa'da da finale kalarak iki kulvarda son ana kadar devam etmeyi sürdürüyor.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Faik Çetiner (Fanatik): Devre golsüz kapandı, Jesus hamle yapmadı ama ikinci yarının başında Ferdi’nin mükemmel golü gelince maçın gidişatı değişti. Sivasspor’un öne çıkma planı Fenerbahçe’nin ekmeğine yağ sürdü. Oyunu dikine oynayan Ferdi, İrfan Can, Zajc ve bilhassa Arda Güler ile Sarı-Lacivertliler hem pozisyon zenginliğine hem de gollere kavuştu. Maçtan önce Fenerbahçe favori dedik, yanılmadık. Final bileti şüphesiz hem moral kazandırdı, hem de teselli oldu. Finalinde rakip kim olursa olsun favorisinin Fenerbahçe olduğunu söyleyip, Jesus’a bir soru ile yazıyı noktalayalım. Haftalardır Zajc ve Arda Güler’i kulübeye mahkum ettiğin için pişmanlık duyuyor musun?
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Oktay Derelioğlu (Takvim): Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda maçı hak eden bir oyun ortaya koydu. Saha ve seyirci avantajını kullanmayı bildi. Kalite turu getirdi. Fenerbahçe, kupada finale çıkarak moral depoladı. Kupanın bir ucundan tuttular. Ben bu karşılaşmada Willian Arao'nun maçın yıldızı olduğu fikrindeyim. Jorge Jesus ve öğrencileri Sivasspor'u elemelerinin ardından gözünü lige çevirecek. Ben kupada alınan galibiyet, Süper Lig'e de kalan maçlarda olumlu bir şekilde yansır.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Reha Kapsal (Fotomaç): Valencia ile Batshuayi Fenerbahçe'deki en uygun birbirini tamamlayan ikili. Nitekim de alınan galibiyet ve geçilen turda hücum hattındaki kalitelerini koydular. Zajc da her zaman Fenerbahçe orta saha-hücum puzzle'ının oyuncu özellikleriyle olumlu yönde tamamlayan bir oyuncu olduğunu bir daha gösterdi. Fenerbahçe ikinci devrede ortaya koyduğu güçlü oyun ve yüksek kazanma arzusuyla turu fazlasıyla hakederek adını finale yazdırdı.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

    Serkan Akcan (Fanatik): Jorge Jesus, Arda’yı olmasa da İrfan Can’ı merkeze geçirmeye karar verince Sivasspor’un savunma eşleşmeleri baş göstermeye başladı. Üstüne bir de Valencia’ya oyunu sola doğru genişletme görevi verince Jesus’un İrfan Can planı meyvelerini çabuk verdi. Ferdi’nin attığı estetik gol maçın çözülmesini sağladı. Batshuayi ikinci yarı kendini çok daha özgür hissetti, pozisyonlar üretti, maçın kopmasını sağlayanların başında geldi.
  • Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları

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