Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Güzel bir etkinlik. Bunlar Türk futbolunun değerine ve heyecanına katkı sağlayacak şeyler. Benim sezonum bu sezon başladı. Geçen sezonla ilgili bir şey söylemeyeyim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ise "Burada olmak harika. Böyle bir organizasyonun futbol dünyası için önemli olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye gelirsek, her başlangıç zordur ama sonunda mutlu olmak önemlidir. Türkiye Ligi bence Avrupa'daki en önemli liglerden biri. Sert ve zorlu bir lig. Fiziksel anlamda güçlü futbolculara sahip bir lig. Avrupa'daki seviyesi oldukça yüksek. Benim için çok şaşırtıcı olmadı ki gelmeden önce de bilgi sahibiydim. Daha iyi işler yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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