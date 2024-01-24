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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından konuştu. Geç de olsa üç puanı aldıkları için mutlu olduğunu belirten Kartal, şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar kafa kafaya gideceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:37 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:37
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        İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, çok gol kaçırmalarına rağmen 3 puanı almayı başardıklarını söyledi.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerinin son haftalarda iyi futbol oynadığını hatırlattı.

        "VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ DAHA VAR"

        Maça iyi başladıklarını ve çok net pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Kartal, "Rakibimizde Volkan güzel kurtarışlar yaptı ve günündeydi. Rakip eksilince çok kapandı, bizde kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. 3 puan almaya geldik. Geç de olsa kazanmayı bildik. Maç başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. 71 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz, bu bir rekordur. Bu çok çok üst düzey bir başarı. Bu kadar rakip ceza alanında topla buluşan bir takımın farklı kazanması gerekirdi. Çok gol kaçırıyoruz, bunlara daha çok dikkat etmeliyiz. Buraya 3 puan almaya geldik. Penaltı haricinde verilmeyen 1 penaltımız daha var. Kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

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        Değişiklikler konusunda yapılan yorumlara takılmadığını ve sonuç odaklı bir meslek yaptıklarını dile getiren Kartal, Bonucci'nin tedbir amacıyla kadroya alınmadığını aktardı.

        "JAYDEN OOSTERWOLDE HER GEÇEN GÜN GELİŞMEKTE"

        İsmail Kartal, Oosterwolde'nin stoper performansına ilişkin soruya, "Sezon başından beri bu olasılıkları düşündük. Takım içinde bazı mevkilerde bazı oyuncuların adaptasyonunu sağlamamız gerekiyordu. Jayden bu konuda bize yardımcı oldu, her geçen gün gelişmekte. Biz formayı hak edene veriyoruz. O da bu takımın en önemli oyuncularından olduğunu ortaya koyduğu performansla bizlere göstermiş oldu." şeklinde yanıt verdi.

        Tadic'in çok akıllı bir oyuncu olduğunu anlatan Kartal, ona karşı alınan tedbirlere rağmen oyuncunun arkadaşlarını oynatmayı başardığını dile getirdi.

        Miha Zajc ile Miguel Crespo'nun yarın takımla çalışmaya başlayacakları bilgisini de veren Kartal, hakemlerin kart tercihleriyle maçı kendileri adına zorlaştırdığını ifade etti.

        "DZEKO İLE KONUŞTUK"

        Son dönemde giydiği kazağın, kızı tarafından hediye edildiğini de aktaran Kartal, Dzeko'nun geçen maçta kenara doğru yaptığı harekete ilişkin, "Dzeko ile konuştuk maç berabereyken aşırı hırsından reaksiyon gösterdiğini söyledi. Benden de özür diledi insanlar yanlış anladığı için." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ekibiyle ilgili olumsuz eleştirilere katılmadığını da vurgulayan Kartal, çok iyi bir ekibe sahip olduğunu ve beraber elde ettikleri başarıyı sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

        "AVERAJLA ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR"

        Krunic'in adaptasyon açısından daha iyi duruma geleceğini belirten Kartal, psikolojik üstünlükle ilgili soruya ise "Averajla üstünlüğümüz var. Az sakat veren, kadrosunu iyi değerlendiren, iyi hazırlanan takım sezon sonu şampiyon olacak. Yarış sezon sonuna kadar kafa kafaya gidecek gibi gözüküyor." yanıtını verdi.

        İsmail Kartal, sözlerini son vuruşlara ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

        "Attığımız golle bugüne kadar oynadığımız maçlarda gol rekoru kırmışız. Her vurduğumuz topun gol olmasını isterim ama bazen olmuyor. 11'e 11 iken 6-7 pozisyonumuz var. Benim gol ayaklarıyla ilgili bir sorunum yok."

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