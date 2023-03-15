Lincol’ün sakatlığında Jayden Oosterwolde'ye şans verebileceğine değinen Jorge Jesus, "Jayden’ın değerine çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve onun sisteme adapte olması gerekiyor. Sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. En önemlisi takımın fikirlerine adapte olması. Hasta olduğu dönem oldu. Antrenman kaçırdı. O sürede de Lincoln çok iyi performans sergiledi. O hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi görev yaptı. Onun için fark etmiyor. O da iyi dönemdeydi. Bu performans pozitif olarak bana sürpriz oldu ama şimdi sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız" ifadelerini kullandı.