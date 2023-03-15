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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Jesus, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ses kaydı hakkında açıklama yaptı

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde yarın İspanyol temcilcisi Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ses kaydı hakkında da konuşan Jesus, konuya açıklık getirdi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    "SÖZLEŞMEM MAYIS'TA BİTİYOR"

    Sözleşmesinin Mayıs'ta bittiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgili yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında bitiyor. Bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Brezilya basınından bir gazeteciye gönderdiği ses kaydı gündem olmuştu.

    Portekizli teknik adam gönderdiği ses kaydında Türkiye'ye alışamadığını ve Mayıs ayını işaret ederek ayrılık sinyali verirken ''Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    Turu geçmek için gol atmaları gerektiğine dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "İlk maç, ilk 45 dakika düşündüğüm gibi geçti. Taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. İlk yarı rakipten daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi olmayı beceremedik. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip 2 pozisyon buldu, 2 gol attı. Maç boyunca girdikleri 3 pozisyon vardı. 2’sini gol yapmayı başarabilirdiler. Sevilla gibi başarılı takıma karşı oynayınca fatura ağır oluyor. Turu geçebilmemiz için gol atmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    Lincol’ün sakatlığında Jayden Oosterwolde'ye şans verebileceğine değinen Jorge Jesus, "Jayden’ın değerine çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve onun sisteme adapte olması gerekiyor. Sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. En önemlisi takımın fikirlerine adapte olması. Hasta olduğu dönem oldu. Antrenman kaçırdı. O sürede de Lincoln çok iyi performans sergiledi. O hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi görev yaptı. Onun için fark etmiyor. O da iyi dönemdeydi. Bu performans pozitif olarak bana sürpriz oldu ama şimdi sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız" ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    Sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen ve operasyon geçireceği açıklanan Lincoln Henrique’nin yokluğunun takım için büyük bir kayıp olduğunu işaret eden Jesus, “Lincoln’un durumu bizi üzdü. Sezonun geri kalanında oynayacak mı bilmiyorum ama yokluğu büyük kayıp. O benin sevdiğim tipte oyuncu birden fazla pozisyonda oynuyor. Oynadığı her pozisyonda da elinden geleni yaptı. Yokluğu dezavantaj olacak" şeklinde konuştu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    Tedavisi tamamlanan Joao Pedro’nun henüz hazır olmadığını söyleyen Jorge Jesus, "Pedro sakatlıktan çıktı. İlk maçını güçlü rakibe karşı oynadı. Sonuç olarak Batshuayi’nin sakatlığı 2 haftalıktı Sevilla maçında iyileşmişti. Yarın yüzde 100’ünde olur ama Pedro’nun maç oynaması gerekiyor. Hafta sonu maç oynamadık ama avantajlı tarafı da oldu biraz daha fazla hazırlandık" açıklamasında bulundu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydına yanıt! - Fenerbahçe haberleri

    FENERBAHÇE - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, yarın İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

    Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarınki rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

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