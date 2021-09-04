Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden GD Estoril Praia'dan 1996 doğumlu orta saha Miguel Crespo ile transfer görüşmelere başlandığını ve Portekizli oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir."

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Fransa doğumlu Portekizli oyuncu, futbola ülkesinin Feirense takımında başladı. 2017'de Braga'nın B takımına transfer olan Crespo, 2019'da ise Estoril Praia'ya geçti. Portekiz 2. Ligi'nde 2 sezon top koşturan genç futbolcu, geçen sezon sonunda takımıyla Portekiz 1. Ligi'ne yükseldi.

Estoril Praia'da 2. Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.

Tam Adı: Miguel Crespo da Silva

Doğum Tarihi: 11 Eylül 1996

Yaş: 24

Doğum Yeri: Lyon / Fransa

Boy: 1.83 metre

Uyruk: Portekiz / Fransa

Mevkii: Orta saha - merkez orta saha

Ayak: Sağ

Güncel Kulüp: GD Estoril Praia

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Güncel piyasa değeri: 600 bin Euro

Oynadığı kulüpler: Feirense, Neves, Merelinense, Braga B, Estoril Praia

2020-21 sezonu istatistikleri: 38 maç 6 gol 4 asist