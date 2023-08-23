Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play turu kapsamında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe - Twente maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İsmail Kartal yönetiminde Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertlilerde hedef, Twente'yi eleyip gruplara kalabilmek. İşte, Fenerbahçe - Twente maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesinde öne çıkan tüm detaylar...
Fenerbahçe-Twente maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Konferans Ligi ön eleme maçlarında Zimbru ve Maribor engelini geçen Fenerbahçe, play off turu kapsamında Twente ile mücadele edecek. Peki, "Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Twente maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy'de Twente'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Twente maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.
KONFERANS LİGİ GRUP KURALARI 1 EYLÜL'DE ÇEKİLECEK!
UEFA Konferans Ligi grup kuraları 1 Eylül saat 15:00'te gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Twente engelini geçebilirse gruplarda mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 21 Eylül'de son maçlar ise 14 Aralık tarihinde oynanacak.