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Fenerbahçe-Twente maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Konferans Ligi ön eleme maçlarında Zimbru ve Maribor engelini geçen Fenerbahçe, play off turu kapsamında Twente ile mücadele edecek. Peki, "Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Twente maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...