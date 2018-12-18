Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki 1 numaralı hedefi Jack Wilshere sakatlıklardan kurtulamıyor. Sarı-lacivertli takımın İstanbul'a getirip imza attıramadığı Jack Wilshere, temmuz ayında West Ham United'a transfer olmuştu. Kariyeri boyunca sakatlık problemleri yaşayan Wilshere, yeni takımında da şok üstüne şok yaşıyor.

Sezon başında 4 maçta oynadıktan sonra ayak bileğinden sakatlanan Wilshere, 1 Aralık'ta Newcastle maçında sahalara dönmüş ve 5 dakika süre almıştı. Ancak İngiliz oyuncunun sakatlığı tekrarladı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wilshere ayak bileğinden ameliyat olacak ve uzun süre sahalara dönemeyecek. Jack Wilshere'ın sezonu kapatması bekleniyor.

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