Fenerbahçe ve ÇBK Mersin'in rakipleri belli oldu

Kadınlar Avrupa Ligi'nde (Kadınlar EuroLeague) ikinci tur grup maçlarının tamamlanmasıyla üst tura çıkan ekipler belli oldu. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin, gruplarını lider tamamlayarak doğrudan yarı final play-in turuna kaldı.

Fenerbahçe Opet bu turda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımıyla, ÇİMSA ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia ekibiyle eşleşti. Türk ekipleri ilk maçları 19 Şubat'ta deplasmanda, ikinci karşılaşmaları ise 26 Şubat'ta kendisi sahasında oynayacak.

Bu turu geçen ekipler adını 6'lı Final organizasyonunda doğrudan yarı finale yazdıracak. Kaybeden ekipler ise 6'lı Final'de çeyrek final müsabakalarına çıkacak.

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