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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

Süper Lig'de sezonun sonuna gelinirken takımlar da transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de karşı karşıya geldi. İki dev takımın Hamari Traore ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

    Futbolda 2022-2023 sezonunun sonuna gelinirken kulüpler de transfer çalışmalarına başladı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

     Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de karşı karşıya geldi.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

    Fransa’nın dünyaca ünlü spor gazetelerinden L’Equipe, Rennes’in sözleşmesi sona ermek üzere olan 31 yaşındaki kaptanı Hamari Traore’nin Fenerbahçe ve Galatasaray’ın listesinde olduğunu öne sürdü.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

    Nisan ayında kulüpten aldığı sözleşme teklifini kabul etmeyen deneyimli oyuncuyla iki büyük İstanbul kulübünün yanı sıra Lyon, Betis ve Bayer Leverkusen’in de ilgilendiği belirtildi. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

    Oyuncuyla kulüp arasında devam eden görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği ve iki tarafın önümüzdeki dönemde yol ayrımına oldukça yakın olduğu ifade edildi.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

    Hamari Traore bu sezon Rennes forması ile  34 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol 4 asist yaptı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

    Geçtiğimiz sezonu 42 maçta 3 gol ve 10 asistle tamamlayan Traore, daha önce Reims ve Lierse formaları giydi.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

    Hızı ve dayanıklılığıyla öne çıkan başarılı oyuncu Ocak ayında dizinden yaklaşık bir aylık bir sakatlık yaşamış ve Rennes o dönem aldığı üç yenilgiyle hedeflerinden uzaklaşmıştı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hamari Traore savaşı!

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