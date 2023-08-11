Fenerbahçe , Wilbekin'in Milli Takım'a gitmeme sebebini açıkladı Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre , Yıldız oyuncu Scottie Wilbekin'in geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan ötürü hazır olmaması sebebiyle affını istediğini açıkladı. Detaylar şu şekilde..

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun A Milli Takım'ın aday kadrosuna katılmayı reddettiği iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Wilbekin'in geçen sezon dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığı ve yaklaşık 3 ay boyunca sahalardan uzak kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Wilbekin, yaz dönemini, sakatlık yaşadığı dizini özel program dahilinde güçlendirmek, sakatlık önleyici idmanlar yapmak ve yeni sezona minimum risk ile girmek adına hazırlıklar üzerine programlamıştır. Bu noktada, iddia edildiği gibi kendisine ulaşılamaması, aramalara cevap vermemesi ya da keyfi nedenlerle bu kıymetli formayı reddetmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

Scottie Wilbekin'in milli takım yetkililerini hazırlık programıyla ilgili bilgilendirdiği vurgulanarak, "Sporcumuz iddia edildiği gibi milli takıma gelmeyi reddetmemiş, sadece kariyerinde ilk kez yaşadığı ciddi diz sakatlıkları ve sonrasındaki süreç sebebiyle rekabetçi düzeyde maç oynayacak durumdan henüz uzak olduğunu belirtmiş ve bu yaz oynanacak eleme maçlarından affını istemiştir. Bu süreçteki tüm detaylar, şubemizce de Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine düzenli ve detaylı olarak aktarılmıştır." görüşlerine yer verildi.