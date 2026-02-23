Canlı
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Stattan sekerek ayrıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye kötü haber: Stattan sekerek ayrıldı!

        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede sakatlık yaşayan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından stattan sekerek ayrıldı.

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 23:14
        F.Bahçe'ye kötü haber: Stattan sekerek ayrıldı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.

        Mücadelede sakatlık yaşayan sarı-lacivertli futbolcu Anderson Talisca'nın stattan sekerek ayrılması dikkat çekti.

        DOMENICO TEDESCO: EDERSON VE TALISCA'NIN SIKINTILARI VAR

        Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Ederson ve Talisca’nın sıkıntıları var, Skriniar sakat, Çağlar sakat, Oosterwolde ile Fred cezalı… Yeni bir gün, yeni çözümler bulacağız." ifadelerini kullandı.

