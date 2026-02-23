Fenerbahçe'ye kötü haber: Stattan sekerek ayrıldı!
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede sakatlık yaşayan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından stattan sekerek ayrıldı.
23.02.2026
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede sakatlık yaşayan sarı-lacivertli futbolcu Anderson Talisca'nın stattan sekerek ayrılması dikkat çekti.
DOMENICO TEDESCO: EDERSON VE TALISCA'NIN SIKINTILARI VAR
Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Ederson ve Talisca’nın sıkıntıları var, Skriniar sakat, Çağlar sakat, Oosterwolde ile Fred cezalı… Yeni bir gün, yeni çözümler bulacağız." ifadelerini kullandı.
