Fenerbahçe'ye Livakovic ve Oğuz Aydın'dan müjdeli haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk etmeye hazırlanıyor.

Takımda sakatlıkları nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'dan olumlu haberler geldi. Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan 2 oyuncu, bu nedenle Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı. Alınan bilgilere göre, her 2 futbolcunun da tedavilerinde sona yaklaşıldı.

F.Bahçe sağlık ekibi, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yakın zamanda takımla çalışmalara başlamasını planlıyor. Tedavi süreçlerinde bir aksilik yaşanmaması durumunda, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi halinde, her 2 oyuncunun da Hatayspor maçında sahada olması bekleniyor. REKLAM Özellikle kaleci Livakovic'in, Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir yere sahip olmasından dolayı sahalara dönüşü takım açısından önem arz ediyor.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında kazanarak liderle puan farkını azalatmak istiyor. Hatayspor karşılaşması öncesinde takımda moraller yüksek, sakat oyuncuların iyileşme süreci de teknik heyet ve yönetim tarafından yakından takip ediliyor.