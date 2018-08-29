Fenerbahçe yeni transferleri Meksikalı savunmacı Diego Reyes ve İsviçreli santrfor Michael Frey için imza töreni düzenledi. İmza töreninden öne çıkanlar şöyle:

DAMIEN COMOLLI: İKİ ÜÇ POZİSYONA TRANSFER BAKIYORUZ

"Her iki oyuncunun transferi için de mutluyum. İkisi de çok değerlenecek, çok uğraştık. Sonunda aldığımız için mutluyuz."

TRANSFER YAPILACAK MI?

"İstediğimiz 7 oyuncuyu aldık, bence bu çok önemli. Hala transfer dönemi sürüyor. Josef ve Giuliano gibi önemli oyuncumuz gitti. 2-3 pozisyona şu anda bakıyoruz"

"İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Takım için önemli iki oyuncuyu satmak zorunda kaldık ama bence iyi bir durumdayız. Transferdeki performansıma cevabı 2 yıl sonra verebilirim. Bazı transfer dönemlerinde bilinmeyen oyuncular aldım, daha sonra dünya yıldızı oldular."

"PHILLIP COCU AYRILIYOR" HABERLERİNE İLİŞKİN

"Cocu hakkında çıkan haberler doğru değil. Onunla çok uyumlu çalışıyoruz. Sayısız yemek yedik. Aramızda tamamen profesyonel ve saygıya dayalı bir ilişki var. Böyle biriyle çalıştığım için çok mutluyum"

HARUN TEKİN'E TEKLİF YAPILDI MI?

"Transfer sorularına cevap vermiyorum. Birkaç pozisyon için çalışmalarımız sürüyor. Mümkün olan en kısa zamanda bilgi vermeye çalışacağım."

DIEGO REYES: EN DOĞRU YERİN BURASI OLDUĞUNU BİLİYORDUM

"Burada olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyorum. Dünya Kupası'ndan önce Phillip Cocu beni PSV'ye istemişti. Benim için en doğru yerin burası olduğunu biliyordum."

"Porto ile ben istemediğim için sözleşme imzalamadık. Porto'da bana görev verildiğinde oynuyordum. Oynamama sebebim hocanın tercihiydi. Avrupa ve kendi ülkemden birçok teklif aldım ama ben Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çünkü oynamak istediğim kulüp burası."

MICHAEL FREY: DİĞER SANTRFORLAR DA YETENEKLİ VE SAYGI DUYUYORUM

"Diğer iki santrfor da çok yetenekli ve kariyerlerine saygı duyuyorum. Onlarla birlikte çalışarak en iyisini yapacağımı düşünüyorum."

"Geçen sene çok gol attım. Ben gollerimin dışında çok savaşan bir oyuncuyum, takım için mücadele ederim"

"Saha içinde, saha dışında olduğumdan daha farklıyım. İki farklı insan diyebilirim. Çift santrfor oynadığım, tek olduğum ya da forvet arkasında oynadığım maçlarım oldu. Son karar hocamızın olacaktır."

DIEGO REYES'İN DURUMU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Diego Reyes hakkında çıkan sakatlık haberlerini yanıtladı. Comolli şunları söyledi:

"Diego Reyes hakkında çıkan yalan haberlerin sayısından dolayı çok şaşırmış durumdayım. Real Sociedad'da 38 maçın 31'inde; Espanyol kariyerinde ise 38 maçın 34'ünde yer almış durumda. Porto döneminde ise 48 maçın 47'sinde yer aldı. Diego'nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

"Transferde kendi kurallarımız var ama uygulamamız gereken başka kurallar da var. Ancak istediğiniz kadar oyuncu izleyin, onları getiremezseniz bir anlamı yoktur. Şu ana kadar yaptığımız transferler, aylar süren çalışmalara dayanıyor. Diego Reyes, 8 ay önceden takip etmeye başladığımız ve 2 ya da 3 numaralı stoper tercihimizdi. Onunla ilgilenen çok fazla kulüp vardı. Takımımıza geç katılmasının sebebi budur"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ