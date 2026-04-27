Fenerbahçe yönetimi derbi yenilgisi sonrası olağanüstü toplandı!
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yöeticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş kulüp binasından ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün kısa süre içerisinde toplantıda alınan kararları açıklaması bekleniyor.
Giriş: 27 Nisan 2026 - 17:02
Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, Sadettin Saran başkanlığında bugün kulüp binasında bir araya geldi.
Saat 14.00'te başlayan toplantı saat 16.00 sularında sona erdi. Toplantıda Domenico Tedesco, Devin Özek ve bazı futbolcuların gelecekleriyle ilgili alınabilecek kararlar masaya yatırıldı.
Sarı-lacivertli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, toplantı sonrası kulüp binasından ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün toplantıda alınan kararlarla ilgili yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.
