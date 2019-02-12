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Ersun Yanal, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefiniz nedir?" sorusuna, Fenerbahçe'nin her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayarak, şu cevabı verdi:

"Bir kere şampiyon olup bir daha oralara gelememek mi yoksa her zaman ortalama içerisinde olmak mı? Fenerbahçe belli bir sıralamanın içinde olduysa başarılıdır. Bunu zaman zaman da taçlandırmalıdır. Fenerbahçe'nin kurgusu da buna yöneliktir. Sayın başkan ve yönetim kurulumuz da bu kurgunun içinde olmak için planlar yapıyor. Ligdeki durumumuz tartışılır ama ben bunun büyük bir sıçramanın öncesi olarak görüyorum."