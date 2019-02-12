Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? soruları taraftarlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, taraftarların yüzünü Avrupa maçlarında güldürmeye çalışıyor. İşte Fenerbahçe Zenit maçına dair tüm detaylar...
FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Zenit 12 Şubat 2019'da yani bu akşam saat 20.55'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ERSUN YANAL'DAN ZENİT MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacakları karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gerçek gücünü ortaya koyacağını söyledi.
Ülker Stadı'nda karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, Zenit'in iyi bir takım olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Zenit, Avrupa kupalarında her zaman üst turlarda olmaya çalışan bir takım. Liglerinde liderler. Güçlü yönleri var. Biz de analizlerimizi yaptık. Biz Fenerbahçeyiz. Kadıköy'deki gücümüz ve buradaki coşkumuz tartışılmaz. Güzel bir maç olacak. İhtiyacımız olan coşkuyu taraftarımızla burada bulup ateşli bir gece olmasını diliyorum. Vefakar taraftarlarımız en zor anlarımızda bizi yalnız bırakmadılar. Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. Tur için şanslar eşit. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu gücümüzü Avrupa Ligi'nde ortaya koyacağız."
Ersun Yanal, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefiniz nedir?" sorusuna, Fenerbahçe'nin her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayarak, şu cevabı verdi:
"Bir kere şampiyon olup bir daha oralara gelememek mi yoksa her zaman ortalama içerisinde olmak mı? Fenerbahçe belli bir sıralamanın içinde olduysa başarılıdır. Bunu zaman zaman da taçlandırmalıdır. Fenerbahçe'nin kurgusu da buna yöneliktir. Sayın başkan ve yönetim kurulumuz da bu kurgunun içinde olmak için planlar yapıyor. Ligdeki durumumuz tartışılır ama ben bunun büyük bir sıçramanın öncesi olarak görüyorum."
FENERBAHÇE, ZENİT MAÇINA HAZIR
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular daha sonra gruplara ayrılarak pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda, UEFA listesinde bulunan oyuncular ile olmayanlar ayrı gruplar halinde çalıştı.
Tam takım halinde gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Zenit maçının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.
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